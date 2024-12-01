مؤسسات محمد بن خالد تنظم مهرجان «دانات غزر ويم» احتفاء بعيد الاتحاد الـ53

العين (وام)

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، احتفاء بعيد الاتحاد الـ53، مهرجان «دانات غزر ويم» الذي تضمن أنشطة ثقافية وتراثية وبيئية، تؤكد نبض الهوية الوطنية التي تنطلق من أهداف مشروع «إرث زايد»، وبرنامج مدرسة القهوة والسنع.

وشارك في المهرجان، الذي حضرته مريم الشامسي، الأمينة العامة لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، العديد من المؤسسات، ومن أبرزها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبلدية العين، ومركز القطارة للفنون، ومؤسسة التنمية الأسرية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومركز المأمون الطبي، وكلية التقنية العليا، وشركة أدنوك وصيدلية المدينة بالعين، وعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية.

تضمن المهرجان العديد من الفقرات المتنوعة وعرضاً عسكرياً والألعاب الشعبية والإطلالة الإماراتية للأزياء الشعبية قديماً وحديثاً. وعبّرت عن روح أصالة الماضي والحاضر لتراث الإمارات العريق.

ونظم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة جلسة تحت عنوان «سنع البنات»، قدمتها طماعة الظاهري، من هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة، مع طالبات المدارس والجامعات وأولياء الأمور.