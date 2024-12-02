رئيس الدولة: في عيد الاتحاد.. نفخر بالإمارات.. ونفخر بشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن فخره بالإمارات وشعبها من مواطنين ومقيمين، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس":

"في عيد الاتحاد.. نفخر بالإمارات.. ونفخر بشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين.

شكراً على عزيمتكم..شكراً على جهودكم.. شكراً على كل ما تبذلونه من أجل هذا الوطن".





