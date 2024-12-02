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علوم الدار

رئيس الدولة: في عيد الاتحاد.. نفخر بالإمارات.. ونفخر بشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين

رئيس الدولة: في عيد الاتحاد.. نفخر بالإمارات.. ونفخر بشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين
2 ديسمبر 2024 09:09

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن فخره بالإمارات وشعبها من مواطنين ومقيمين، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": 

"في عيد الاتحاد.. نفخر بالإمارات.. ونفخر بشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين.
شكراً على عزيمتكم..شكراً على جهودكم.. شكراً على كل ما تبذلونه من أجل هذا الوطن".

 



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