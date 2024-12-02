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سيف بن زايد: عيد الاتحاد هو تجدد لعهد مستمر

سيف بن زايد: عيد الاتحاد هو تجدد لعهد مستمر
2 ديسمبر 2024 09:34

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر حسابه على منصة" إكس":

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"في الذكرى الـ 53 لعيد الاتحاد، نستحضر ميثاق التآخي ومعالم مسيرة نهضتنا الرائدة التي بدأها الآباء المؤسسون "طيّب الله ثراهم"، ويحمل رايتها اليوم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، قائداً لمسيرة إنجازاتٍ تجاوزت حدود الممكن، يعاضده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد، فبذور الاتحاد أنبتت صروحاً باسقاتٍ شامخة، بجذورٍ راسخاتٍ وأغصانٍ امتدت لتغطي سماء العالم بالعطاء والأمل، فتحولت الرؤى إلى واقعٍ يحتضن الآمال ويحقق الأحلام، فأعادت الإمارات تعريف معنى النجاح، بما تجاوزته من تحدياتٍ وبلغته من قمم، لتصبح في مقدمة الأمم، تقود في السياسة والاقتصاد والتنمية الإنسانية والتكنولوجيا والفضاء وغيرها، مؤكدةً أن عمر الدول يقاس بالإنجازات لا بالسنوات. عيد الاتحاد هو تجديدٌ لعهدٍ مستمر.. بأن قوة الإرادة ووحدة الصف هما جوهر عظمة الإمارات ومعين مجدها الذي لا ينضب".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الاتحاد
سيف بن زايد
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