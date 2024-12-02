الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: سعدت بالمشاركة نيابة عن رئيس الدولة في القمة الخليجية الـ45 في الكويت الشقيقة

منصور بن زايد: سعدت بالمشاركة نيابة عن رئيس الدولة في القمة الخليجية الـ45 في الكويت الشقيقة
2 ديسمبر 2024 09:55

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه على منصة " إكس": "سعدت بالمشاركة، نيابة عن رئيس الدولة، في القمة الخليجية الـ45 في الكويت الشقيقة.. وأشكر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حفاوة الاستقبال..تعزيز العمل الخليجي المشترك ضمانة أساسية لتحقيق مصالح دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار..والإمارات داعم أساسي لمسيرة المجلس انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالروابط الأخوية المتينة التي تجمع شعوبه والإمكانيات المتوفرة للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة".

 

 

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي
اليوم 12:10
قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
اليوم 12:03
«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية
الرياضة
«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية
اليوم 11:50
خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نتذكر باعتزاز وضع اللبنة الأولى لتأسيس الإمارات
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نتذكر باعتزاز وضع اللبنة الأولى لتأسيس الإمارات
اليوم 11:49
بتوجيهات محمد بن زايد.. محمد بن راشد يمنح أوسمة الفضاء لخمسة من أبناء الوطن
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن زايد.. محمد بن راشد يمنح أوسمة الفضاء لخمسة من أبناء الوطن
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©