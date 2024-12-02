محمد بن راشد: في عيد اتحادنا المجيد.. نجدد الولاء لرئيس الاتحاد والعهد بالحفاظ على مكتسباتنا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات بعيد الاتحاد المجيد. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في عيد اتحادنا المجيد … نحمد الله على نعمة هذا الوطن العزيز.. نستذكر المؤسسين.. نحتفي بإنجازات المسيرة.. نهنئ شعب الاتحاد.. نجدد الولاء لرئيس الاتحاد والعهد بالحفاظ على مكتسبات الاتحاد.. ونشحذ همم الأبناء لبذل الأرواح للحفاظ على مستقبل هذا الاتحاد.. كل عام وشعب الإمارات بخير.. كل عام وشعبنا إلى خير.. كل عام وشعبنا في أمن وأمان وازدهار واستقرار.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة».

في عيد اتحادنا المجيد … نحمد الله على نعمة هذا الوطن العزيز .. نستذكر المؤسسين.. نحتفي بإنجازات المسيرة .. نهنىء شعب الاتحاد .. نجدد الولاء لرئيس الاتحاد والعهد بالحفاظ على مكتسبات الاتحاد .. ونشحذ همم الأبناء لبذل الأرواح للحفاظ على مستقبل هذا الاتحاد ..



كل عام وشعب الإمارات… pic.twitter.com/Kz6VPznoXm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 2, 2024