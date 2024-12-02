محمد بن راشد: ضمن احتفالاتنا بيومنا الوطني احتفينا بكوكبة من أبناء الوطن ممن ساهموا بالنهوض بقطاع الفضاء

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»:

«ضمن احتفالاتنا بيومنا الوطني احتفينا بكوكبة من أبناء الوطن ممن ساهموا بالنهوض بقطاع الفضاء، ورسخوا مكانة الإمارات العالمية في هذا المجال، وساهموا برسم مستقبلها في هذا القطاع العلمي المتقدم..وبتوجيهات أخي محمد بن زايد منحنا رائدي الفضاء سلطان النيادي، وهزاع المنصوري وسام الفضاء من الطبقة الأولى..

ومنحنا وسام الفضاء من الطبقة الثانية لسالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتورة حنان السويدي أول طبيبة لرواد الفضاء في الدولة، وعدنان الرئيس مساعد المدير العام لقطاع الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك تقديراً لجهودهم في تأهيل رواد الفضاء، وتطوير مهمات الفضاء في الدولة.

تقديرنا مستمر لجهود جميع أبناء الوطن في كافة القطاعات.. نفخر بهم.. ونفاخر بهم الدول.. ونتفاءل بأجيال ترى فيهم نماذج ملهمة، وتمضي على خطاهم».