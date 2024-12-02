الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نتذكر باعتزاز وضع اللبنة الأولى لتأسيس الإمارات

خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نتذكر باعتزاز وضع اللبنة الأولى لتأسيس الإمارات
2 ديسمبر 2024 11:49

أكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن عيد الاتحاد يُمثِّل مناسبة وطنية تاريخية تبعث الفخر في نفوس أبناء الوطن، حيث نتذكر فيها بكلِّ اعتزاز تفاصيل اللحظات الخالدة لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على أُسس متينة ومبادئ ثابتة، أثمرت اليوم وطناً قوياً وآمناً يُشكِّل نموذجاً يُحتذى به في التكاتف والترابط، وتعزيز الروابط الوطنية بين القيادة والشعب.

 

ورفع سمو ولي عهد أبوظبي، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.وأضاف سموّه أن عيد الاتحاد هو مناسبة نستذكر فيها مسيرة بناء دولة الاتحاد، نستخلص منها الدروس والعِبَر بإنجازاتها التي تقف شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة والإصرار على النجاح والتفوق.وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات، ومنذ تأسيسها، قطعت شوطاً تنموياً كبيراً، متخذةً من النهجِ الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، منارة في مسيرتها الحضارية والتطويرية الشاملة جميع المجالات.

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية

وأكد سموّه مواصلة العمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بعزيمة لا تلين، وطموح لا حدود له، لرسم قصص نجاح دولة الإمارات على صفحات التاريخ، من أجل أن تبقى دولة الاتحاد هي المنارة التي تضيء لنا الطريق، والدافع الذي يقودنا نحو المزيد من التقدم والازدهار، لتظل دولتنا دائماً رمزاً للوحدة، ونموذجاً للتنمية، وعنواناً للريادة.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي
اليوم 12:10
قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
اليوم 12:03
«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية
الرياضة
«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية
اليوم 11:50
خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نتذكر باعتزاز وضع اللبنة الأولى لتأسيس الإمارات
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نتذكر باعتزاز وضع اللبنة الأولى لتأسيس الإمارات
اليوم 11:49
بتوجيهات محمد بن زايد.. محمد بن راشد يمنح أوسمة الفضاء لخمسة من أبناء الوطن
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن زايد.. محمد بن راشد يمنح أوسمة الفضاء لخمسة من أبناء الوطن
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©