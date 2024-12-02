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قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء

قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
2 ديسمبر 2024 12:03

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر هو يوم مجيد لتجديد العهد والوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، ايماناً برؤيتها الثاقبة وجهودها الكبيرة التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة قلب العالم بعزيمة وإرادة قوية تعزز التلاحم القائم بين الشعب وقيادته نحو محطات مستدامة من التقدم والتطور.وأضاف لقد أثبتت دولة الإمارات باتحادها قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة، لتواصل ما بدأه الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد آمنوا بفكرة الاتحاد وتعاضدوا من أجل تحقيق هذا الحلم بالتركيز على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات.
وقدّم معاليه بهذه المناسبة تحية تقدير وإجلال للقيادة الرشيدة على ريادتها في تقديم أفضل نموذج للاتحاد في عالمنا المعاصر يجسد لسلسلة طويلة من الإنجازات والعطاءات التي أوصلتنا إلى مقدمة الأمم في ظل رؤيتها الثاقبة وقيادتها الحكيمة في استشراف مستقبل مشرق لوطننا الغالي متأصلاً في قيم الاتحاد والتلاحم لبث روح التحدي والطموح في الأجيال الجديدة لكي تصنع مجدها، وتضع بصمتها في صفحات كتاب الوطن.

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ورفع معاليه بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيداً بما حققته مسيرة الخير والعطاء من إنجازات عملاقة عززت الريادة لدولة الإمارات العربية المتحدة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومؤكداً استمرار شرطة أبوظبي بالعمل بفعالية وكفاءة في استدامة الأمن والأمان وبث الطمأنينة، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، من خلال تقديم خدمات استباقية وذكية ومبتكرة، تستشرف المستقبل، مدعومة بروح الابتكار، على أعلى مستوى من التميز والتطور، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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