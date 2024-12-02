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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس لاوس بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس لاوس بذكرى اليوم الوطني لبلاده
2 ديسمبر 2024 12:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة ثونجلون سيسوليث، رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ثونجلون سيسوليث.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سونساي سيفاندون، رئيس وزراء رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
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