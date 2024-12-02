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علوم الدار

منصور بن زايد: في عيد الاتحاد نفخر بوطن الطموحات والإنجازات

منصور بن زايد: في عيد الاتحاد نفخر بوطن الطموحات والإنجازات
2 ديسمبر 2024 15:25

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن في عيد الاتحاد الثالث والخمسين، نفخر بوطن الطموحات والإنجازات، ونجدد العزم على مواصلة العمل والعطاء.
وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«في عيد الاتحاد الثالث والخمسين، نفخر بوطن الطموحات والإنجازات، ونجدد العزم على مواصلة العمل والعطاء لكي تظل بلادنا رمزاً للريادة ومصدراً للإلهام، ونموذجاً للتقدم والنهضة في كل المجالات تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. كلّ عام ودولة الإمارات متقدمة مزدهرة عزيزة برؤية قيادتها وحب أبنائها، وهمتهم في كل ميادين العمل الوطني».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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