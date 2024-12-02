الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام

محمد بن زايد: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام
2 ديسمبر 2024 15:56

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»: «ونحن نحتفي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام بأبنائها وبناتها الذين يملؤهم حب الوطن والانتماء إليه والاستعداد للدفاع عنه وحماية مكتسباته».

 

أخبار ذات صلة
الزبيبي بطل «الباهية الدولية» لقفز الحواجز
دبا الحصن يسيطر على «جوائز نوفمبر» في «أدنوك المحترفين»

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
محمد بن زايد: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام
علوم الدار
محمد بن زايد: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام
اليوم 15:56
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
علوم الدار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
اليوم 16:15
منصور بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة نستمد منها القوة ونحن نمضي بطموح نحو المستقبل
علوم الدار
منصور بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة نستمد منها القوة ونحن نمضي بطموح نحو المستقبل
اليوم 16:00
هزاع بن زايد: عيد الاتحاد الـ 53 يشهد على صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا المجيد
علوم الدار
هزاع بن زايد: عيد الاتحاد الـ 53 يشهد على صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا المجيد
اليوم 15:45
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
علوم الدار
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
اليوم 16:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©