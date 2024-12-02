الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها

محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
2 ديسمبر 2024 16:15

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بـ«وقفة عهد ووعد بحماية الاتحاد بالأرواح والدماء».

وقال سموه، على منصة «إكس»: «في عيد اتحادنا المجيد.. وفي الموقع الذي شهد لقاء زايد وراشد طيب الله ثراهما للإعلان عن قيام اتحاد أبوظبي ودبي تمهيداً لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقف 23 ألف مجند من الخدمة الوطنية ترافقهم أكثر من 2000 آلية ومدرعة في وقفة ولاء للوطن».

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان: قوة الإمارات انعكاس لتوجيهات محمد بن زايد ورؤاه الحكيمة
جمال الطير: الاحتفال بعيد الاتحاد مناسبة لاستذكار إنجازات الدولة خلال 53 عاماً

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنها «وقفة وفاء للمؤسسين.. وقفة عهد ووعد بحماية هذا الاتحاد بالأرواح والدماء وحماية أرضه وترابه ومكتسباته.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة.. وأدام عزها ومجدها.. وحفظ شعبها وأرضها وترابها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
محمد بن زايد: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام
علوم الدار
محمد بن زايد: نواصل الدرب لتبقى الإمارات متقدمة وملهمة على الدوام
اليوم 15:56
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
علوم الدار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
اليوم 16:15
منصور بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة نستمد منها القوة ونحن نمضي بطموح نحو المستقبل
علوم الدار
منصور بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة نستمد منها القوة ونحن نمضي بطموح نحو المستقبل
اليوم 16:00
هزاع بن زايد: عيد الاتحاد الـ 53 يشهد على صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا المجيد
علوم الدار
هزاع بن زايد: عيد الاتحاد الـ 53 يشهد على صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا المجيد
اليوم 15:45
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
علوم الدار
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
اليوم 16:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©