جمال الطير: الاحتفال بعيد الاتحاد مناسبة لاستذكار إنجازات الدولة خلال 53 عاماً

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد جمال أحمد الطير، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد مناسبة لاستذكار الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار 53 عاماً من مسيرة النهضة التي أرسى دعائمها مؤسس وباني اتحادنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، رحمهم الله أجمعين، وسارت على دربهم القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين اختاروا طريق التفوق منهجاً في درب النهضة.

وقال جمال الطير، في كلمة في هذه المناسبة الوطنية الغالية، إن الثاني من ديسمبر، يوم يسطر على سطور المجد، يوم حافل يجمع الأصالة والحداثة، شغف عميق بالتاريخ والحضارة والإنسانية، أصبحت الإمارات عشق البشرية، يتردد وصفها ويترجم في تناغم معالمها المجتمعية والثقافية، شغف الإصرار على النجاح وارتقاء القمم فالاتحاد مسيرة زاخرة بالإنجازات الحضارية التي نفاخر بها الأمم.

وتقدم رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى أولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب الإمارات، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على قيادتنا الرشيدة، وأن يعزّ وطننا، ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.