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علوم الدار

سحب على الجزر ومناطق ساحلية قد تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
2 ديسمبر 2024 17:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي متوسط الموج قد يضطرب نهاراً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 04:17، والجزر الأول عند الساعة 21:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.
بحر عمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 23:46، والجزر الأول عند الساعة 16:41 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.

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المصدر: وام
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