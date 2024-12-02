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علوم الدار

حاكم أم القيوين يشهد احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الـ53

حاكم أم القيوين يشهد احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الـ53
2 ديسمبر 2024 21:57

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، احتفالات الإمارة الليلة الماضية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، التي أقيمت في واجهة الخور المائية.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده والشيوخ بجولة في واجهة الخور المائية للاطلاع على الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها لجنة الاحتفالات في الإمارة، وشملت عروض الفرق الشعبية، ومعرض الصور، وجدارية مسيرة الحاكم، وسوق الأسر المنتجة، والقرية التراثية، ومعرض الآثار التابع لدائرة السياحة والآثار. 

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وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن ذكرى عيد الاتحاد الـ 53 تعزز روح الاتحاد في نفوسنا، وتجسّد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة الإرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة.
وأشاد سموه بجهود اللجنة العليا المنظمة للاحتفالات في إنجاح احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الـ53.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
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