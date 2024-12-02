فيصل البناي: وطن الابتكار والريادة والتميز

أبوظبى (الاتحاد)

أكد معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات نجحت في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار، لتثبت أن الرؤية والعزيمة والوحدة هي أساس الإنجازات المذهلة والاستثنائية.

وتكمن في صميم هذه المسيرة التحولية طموحات قيادتنا، مستندين إلى رؤية الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومستنيرين برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لنتقدم نحو المستقبل بعزم وإصرار. وتتجلى جهود قادتنا الثابتة، وسعيهم نحو بناء الاقتصاد المعرفي للدولة في مدى التطور الكبير الذي حققته منظومة البحث والتطوير، والتي تدعم مسيرة التقدم الوطني بخطى ثابتة.

وأشار إلى أن اهتمام دولة الإمارات، وتركيزها على البحث والتطوير ليس مجرد سعي لمواكبة التطورات العالمية، بل هو طموح لتشكيل تلك التطورات وتوجيه مساراتها. ومن هذا المنطلق، تسعى العديد من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات مثل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ومعهد الابتكار التكنولوجي، وأسباير وفنتشر ون، ومجموعة إيدج إلى إيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات.