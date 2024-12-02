مكتوم الشريفي: تاريخ عظيم في مسيرة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر يجسد تاريخاً عظيماً في مسيرة وطننا الغالي، ويعيد إلى أذهاننا بكل وفاء وعرفان مسيرة الخير والعطاء التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، الذين تحملوا العبء من أجل رفعة شأن الاتحاد وترسيخ أركانه بحكمة واقتدار وقيادة مرحلة البناء، ووضع الأسس التي انطلقت منها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التنمية، وتوظيف الإمكانات والموارد البشرية لبناء مجتمع التعايش والأمن والرضا والسعادة.

وأثمَّن عالياً الرؤية الشاملة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إذ نفخر ونعتز بالتحولات الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، من خلال تبني مشروعات حضارية متعددة، أحدثت نقلة نوعية في مجالات الحياة كافة، مرتكزة على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأمم، وأساس نهضة الدول، ومواصلة تحقيق الإنجازات في مسيرة الخير والعطاء على نهج راسخ في البناء والتطوير والتقدم؛ لتواكب احتياجات العالم المعاصر بكل حكمة وإرادة وعزيمة.