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علوم الدار

النائب العام لأبوظبي: ذكرى ملهمة في تاريخ الوطن

النائب العام لأبوظبي: ذكرى ملهمة في تاريخ الوطن
3 ديسمبر 2024 03:23

أبوظبي (الاتحاد)

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قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن عيد الاتحاد مناسبة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بتاريخ ومستقبل الإمارات المزدهر. «عيد الاتحاد» ذكرى ملهمة في تاريخ الوطن، نحتفل فيها بعقود مضت من الإنجاز، ومسيرة حافلة من العمل الوطني المخلص والاستثنائي، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز فضل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين بتشييد صرح الاتحاد الشامخ، وترسيخ الثوابت والقيم الأصيلة، التي كانت، وما زالت، طريق النجاح الذي حققت من خلاله دولة الإمارات المكانة التنافسية بين دول العالم.
في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، على أن نظل متكاتفين من أجل الوطن ولتحقيق رفعته وازدهاره، وندعو المولى، عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم على وطننا الإمارات، ويديم ما تحقق من تنمية في كل بقعة من أرض الوطن، وأن يحفظ قيادة الإمارات وشعبها الكريم.

النائب العام
علي محمد البلوشي
الحكام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
عيد الاتحاد
زايد بن سلطان
الثاني من ديسمبر
الإمارات
الشيوخ
محمد بن راشد
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