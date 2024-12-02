مقصود كروز: مواصلة المسيرة الاستثنائية بخطوات واثقة

أبوظبي (الاتحاد)

قال مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الاستثنائية بخطوات واثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استكمالاً لمسيرة الآباء المؤسسين، والتي قامت على الرؤية الإنسانية للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث يمثل عيد الاتحاد مناسبة جليلة نستحضر فيها الإنجازات التاريخية التي حققتها دولة الإمارات طوال العقود الماضية في ظل قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات».

وأضاف: «وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً نتشرفُ برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، ولشعب الإمارات مواطنين ومقيمين بمناسبة «عيد الاتحاد الـ 53».