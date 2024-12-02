الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مقصود كروز: مواصلة المسيرة الاستثنائية بخطوات واثقة

مقصود كروز: مواصلة المسيرة الاستثنائية بخطوات واثقة
3 ديسمبر 2024 03:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حفل عيد الاتحاد.. رحلة استثنائية عبر تاريخنا العريق
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

قال مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الاستثنائية بخطوات واثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استكمالاً لمسيرة الآباء المؤسسين، والتي قامت على الرؤية الإنسانية للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث يمثل عيد الاتحاد مناسبة جليلة نستحضر فيها الإنجازات التاريخية التي حققتها دولة الإمارات طوال العقود الماضية في ظل قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات».
وأضاف: «وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً نتشرفُ برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، ولشعب الإمارات مواطنين ومقيمين بمناسبة «عيد الاتحاد الـ 53».

مقصود كروز
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الحكام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
عيد الاتحاد
زايد بن سلطان
الثاني من ديسمبر
الإمارات
الشيوخ
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
علوم الدار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
اليوم 16:15
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
علوم الدار
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
اليوم 16:34
العرض يسرد قصة الإمارات عبر التاريخ
علوم الدار
حفل عيد الاتحاد.. رحلة استثنائية عبر تاريخنا العريق
3 ديسمبر 2024
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
علوم الدار
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
3 ديسمبر 2024
احتفال شعبي وفعاليات متنوعة في منطقة الحلّاه بالفجيرة
علوم الدار
احتفال شعبي وفعاليات متنوعة في منطقة الحلّاه بالفجيرة
3 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©