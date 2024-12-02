محمد سعيد الشحي: تحقيق الطموحات بالوحدة والتكاتف

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: «نحتفي اليوم بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، تروي مسيرة ثلاثة وخمسين عاماً من الإنجازات الملهمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التفوق والريادة. هذه المسيرة هي شهادة على الرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب الذي جمع القيادة الرشيدة بشعبها، لتصنع معاً وطناً يعتز أبناؤه، ومن يعيش على أرضه بما حققه من تقدم وازدهار».

وأضاف:«إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية هو احتفاء بقيم الاتحاد التي شكلت أساس دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث أثبتت أن الوحدة والتكاتف هما السبيل لتحقيق الطموحات الكبرى. إن الإنجازات التي حققتها الإمارات تمثل قصص نجاح تعكس رؤية استباقية، وحرصاً على صناعة مستقبلٍ مشرق. ومن خلال هذا الإرث الغني، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مكانة الإمارات في مختلف المجالات، وبناء مستقبل يلبي تطلعات الأجيال القادمة، بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، والتزام أبناء الوطن بخدمة بلادهم».

واختتم: «نستذكر في هذا اليوم إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين، الذين شيدوا أركان هذا الوطن… نستمد من إرثهم قيم العطاء والوفاء، ونعاهد قيادتنا على مواصلة البناء، متسلحين بروح الاتحاد ورؤية مستقبلية طموحة تضع الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً».