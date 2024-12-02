منى المري: رفعة وريادة الإمارات في مقدمة أولويات القيادة

دبي (الاتحاد)

توجّهت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تقدمت بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهذه المناسبة الغالية التي تعد نقطة مضيئة استلهم منها أبناء الإمارات، رجالاً ونساءً، عطاء الآباء المؤسسين، ليواصلوا بكل انتماء وإخلاص كتابة قصة نجاح يسطرون فصولها في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الاهتمام بالمواطن الإماراتي ومصلحة الوطن، ورفعة وريادة الإمارات في مقدمة أولوياتها، وسخرت لها الإمكانات كافة.

وأكدت أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإماراتية هو من أهم الأسباب وراء ما وصلت له من نجاحات مشهودة في مختلف القطاعات.