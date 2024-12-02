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علوم الدار

محمد بن راشد: شهدت وأخي رئيس الدولة والشيوخ الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد

محمد بن راشد: شهدت وأخي رئيس الدولة والشيوخ الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد
2 ديسمبر 2024 22:30

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين.
وقال سموه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «شهدت اليوم وأخي رئيس الدولة والشيوخ وشعب الإمارات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين في مدينة العين… لوحة وطنية فنية تليق بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «شكرنا وتقديرنا للقائمين على تصميم وتنفيذ وإخراج الحفل الوطني الأجمل في الدولة، وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد وفريق عملها المبدع. رسمتم فرحة.. وصنعتم سعادة.. واستذكرنا معكم رجالاً ولحظات لا تنسى في تاريخ الإمارات».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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