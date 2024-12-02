الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة: مناسـبة تاريخية يستمد منها شعب الإمارات معاني الوحدة

ولي عهد رأس الخيمة: مناسـبة تاريخية يستمد منها شعب الإمارات معاني الوحدة
3 ديسمبر 2024 03:22

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
حفل عيد الاتحاد.. رحلة استثنائية عبر تاريخنا العريق
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الثاني من ديسمبر مناسبة تاريخية يستمد منها شعب الإمارات معاني الوحدة والبذل من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
وقال سموه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، إن هذا العيد يذكرنا بالإنجاز الأكبر الذي حققه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون في توحيد الإمارات السبع تحت راية وقيادة واحدة قادتها نحو المجد والعُلا والسمو، مشيراً إلى أن من أعظم النعم التي حبا الله بها شعب الإمارات، قيادتها التي ذللت الصعاب ولينت الحديد لأجله على مر الأجيال. وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أن مسيرة الإنجازات تواصلت وتعززت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لكل ما فيه خير للوطن وشعبه، حتى أضحت الإمارات منارة للعالم ومثالاً يحتذى به في البناء والتنمية، وتبوأت أعلى المراتب في مؤشرات التنافسية. وقال سموه: «أصبحت دولة الإمارات اليوم بفضل الله ثم بفضل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة أنموذجاً فريداً بين الدول في العطاء ومد يد العون وإغاثة الملهوف في كل أصقاع الأرض، ليرتبط اسمها بالخير والعطاء».
وفي ختام كلمته، رفع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ونوابهم وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بهذه المناسبة الغالية، داعياً الله تعالى أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان، لتواصل مسيرتها في التقدم والتميز والازدهار.

ولي عهد رأس الخيمة
رأس الخيمة
الحكام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
عيد الاتحاد
زايد بن سلطان
الثاني من ديسمبر
الإمارات
الشيوخ
محمد بن راشد
محمد بن زايد
محمد بن سعود القاسمي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
علوم الدار
محمد بن راشد: حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها
اليوم 16:15
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
علوم الدار
حمدان بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في الوحدة والتنمية المستدامة
اليوم 16:34
العرض يسرد قصة الإمارات عبر التاريخ
علوم الدار
حفل عيد الاتحاد.. رحلة استثنائية عبر تاريخنا العريق
3 ديسمبر 2024
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
علوم الدار
الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
3 ديسمبر 2024
احتفال شعبي وفعاليات متنوعة في منطقة الحلّاه بالفجيرة
علوم الدار
احتفال شعبي وفعاليات متنوعة في منطقة الحلّاه بالفجيرة
3 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©