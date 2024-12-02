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علوم الدار

ولي عهد أم القيوين: عيد الاتحاد يوم تاريخي تُوج بمسيرة حافلة بالمكاسب

ولي عهد أم القيوين: عيد الاتحاد يوم تاريخي تُوج بمسيرة حافلة بالمكاسب
3 ديسمبر 2024 03:22

أم القيوين (وام)

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن الاحتفاء بذكرى عيد الاتحاد كل عام، هو تأكيد على أهمية هذا اليوم التاريخي الذي تُوج بمسيرة حافلة بالمكاسب والإنجازات التي تحققت على مدار 53 عاماً، وعكست الرؤية المستقبلية الحكيمة لآبائنا المؤسسين، رحمهم الله، فهذا اليوم بات يمثل ميلاد وطن، وميلاد شعب لا يرضى بغير التميز في المجالات كافة، في ظل قيادة حكيمة تسعى دائماً إلى إسعاد شعبها.
وقال سموه في كلمته، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 «إن الإنجازات التي حققتها الدولة، خلال مسيرة البناء والتنمية شملت جميع مجالات الحياة، ونرى نتائجها اليوم من خلال المكانة الرفيعة التي استطاعت الدولة أن تحققها على الصعيدين العربي والدولي».
وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين: «تعود علينا ذكرى عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولتنا، والذي نحتفي من خلاله بكل عزة وافتخار بما حققه اتحاد دولتنا طوال هذه المسيرة التي شهدت، ورغم مختلف التحديات، الكثير من الإنجازات، وأصبحت الإمارات دولة نموذجية تحتل الكثير من المراتب العالية في مختلف المؤشرات». ورفع سموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات، بهذه المناسبة المجيدة، داعياً الله تعالى أن يحفظ الوطن، ويُديم عليه الأمن والأمان، والعزة والرفعة.

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