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علوم الدار

ولي عهد عجمان: مسيرة حافلة بالإنجازات

ولي عهد عجمان: مسيرة حافلة بالإنجازات
3 ديسمبر 2024 03:22

عجمان (وام)

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعزز روح الاتحاد في نفوسنا، وهي أبلغ صور الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجيل الآباء الذين أسسوا اتحاداً صار مثالاً يحتذى به، ونموذجاً فريداً للوحدة، تجسّدت فيه قوة الإرادة والعزيمة، ووحدة الهدف والغاية وعظمة الطموح والثقة المطلقة في تكاتف وتلاحم كل أبناء الوطن وقدرتهم على مواجهة الصعاب وعبور التحديات.
ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات الكريم، راجياً المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً هذا اليوم الوطني المجيد، وبلادنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء. وقال سموه، إن ثلاثة وخمسين عاماً صنعت مجد أمة، عبر مسيرة حافلة بالإنجازات في شتى المجالات، شكّلت علامة فارقة ونقطة مفصلية ومحطة جديدة، وضعت دولتنا في مصاف دول العالم، وعززت حضورها، ورسخت دورها المميز عالمياً في كثير من المناسبات. 

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