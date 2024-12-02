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علوم الدار

عبد الله بن سالم القاسمي: علامة فارقة في تاريخنا الحديث

عبد الله بن سالم القاسمي: علامة فارقة في تاريخنا الحديث
3 ديسمبر 2024 03:22

الشارقة (وام)

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قال سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إن بلادنا تحتفل في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيد الاتحاد، هذا اليوم الذي كان نقطة تحول، وعلامة فارقة في تاريخ مجتمعنا الحديث، حيث اتحدت فيه الأيادي والسواعد والعقول والأفكار من الآباء المؤسسين، لتخطّ تاريخاً جديداً لمجتمعنا، ومستقبل أجيالنا المقبلة عبر الاتحاد والوحدة اللذين أصبحا الأساس المتين لمسيرة بلادنا نحو النهضة والحضارة والتقدم بكل ثقة وجدارة.
وأضاف أنه في مثل هذا اليوم، ونحن نحتفي بالعيد الـ53 لاتحاد بلادنا العظيمة، وجميع أبناء الوطن يحتفلون بما زرعه آباؤنا من قيمٍ فاضلة، وما اجتهدوا فيه من التأسيس الصحيح لمعاني الوحدة والتكافل والتراحم وحبّ الوطن، لابد لنا أن نذكرهم ونتمعن في تجاربهم، ونتأمل في ما تمكنوا من تجاوزه بالعمل المشترك والقوة والإرادة الوطنية الفذّة، وهو ما يعطي كل فردٍ من أبناء بلادنا الدروس والعِبر والفوائد الكثيرة اللامحدودة التي تعينه لمواصلة هذه المسيرة الظافرة، والمكلّلة بالنجاح في كل مناحي الحياة، التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ مكانةً عاليةً وسط الأمم، وتوفّر لأبناء مجتمعها كل أسباب التقدم والرعاية.

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