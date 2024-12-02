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علوم الدار

ولي عهد الشارقة: الإمارات نموذج يُحتذى في الوحدة والاتحاد

ولي عهد الشارقة: الإمارات نموذج يُحتذى في الوحدة والاتحاد
3 ديسمبر 2024 03:22

أبوظبي (وام) 

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أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أنه في هذا اليوم العظيم لدولتنا المباركة، نحتفي في كل عام بذكرى وطنية غالية علينا جميعاً، تمثّل لبلادنا العزّة والفخر والطموح، وكل معاني الاتحاد والتلاحم الوطني الكبير الذي رسم مستقبل بلادنا، ووضع لها خارطة التقدم والتطور عبر رؤى ثاقبة وفكرٍ راجح، ورجالٍ عظماء عملوا بصدقٍ وجهدٍ وقوةٍ لا تلين، ليكون احتفالنا السنوي عاماً بعد عام شاهداً على ما وصلت إليه بلادنا العزيزة من تقدم في سُّلم الحضارة، ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة، ونموذجاً يُحتذى في الوحدة والاتحاد.
وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، إن الذكرى الثالثة والخمسين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تمر علينا وأبناء الوطن يحصدون ثمار ما غرسهُ الآباء المؤسسون، الذين بذلوا الغالي والنفيس، من أجل توحد مجتمعنا وتنشئته على المودة والرحمة والتلاحم والاتحاد، ليكتسبوا بذلك أسباب القوة والمنعة لمواجهة الصعاب. هكذا رحلة دولتنا، وهي قوية ومتحدة ومحصّنة، نحو ترسيخ قيم العمل والجدّ والاجتهاد ليكون اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية كافة، وسط كبريات الدول المتقدمة.

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