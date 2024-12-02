مليون عامل يشاركون في احتفالات عيد الاتحاد الـ 53

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 تحت شعار «سعادة عمالنا في عيد اتحادنا»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي والبلديات على مستوى الدولة والإسعاف الوطني والمنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من مليون عامل. وتتضمن الاحتفالات التي تقام على مستوى الدولة على مدار يومين فعاليات وعروضاً ترفيهية ومسابقات وجوائز وهدايا قيمة، من ضمنها سحب على سيارة، وذلك برعاية ماسية من المجمع التأميني ورعاية بلاتينية من مجموعه الدار العقارية، إلى جانب رعاية الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وهم بنك الإمارات للغذاء، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية دار البر، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية الفجيرة الخيرية، وتعاونية الاتحاد، وشركه كيتوبي والمراعي ومطعم شمسين.

وبالتزامن مع الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع شركائها، تقام فعاليات احتفالية متنوعة داخل السكنات العمالية تنظمها مجموعة من الشركات.

وتأتي الفعاليات الاحتفالية في إطار التقدير والاهتمام الذي تحظى به القوى العاملة في الإمارات بوصفهم حلقة رئيسة في جهود تعزيز التنمية المستدامة وريادة قطاع الأعمال في الدولة، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم ما يلزم لإسعاد القوى العاملة، وتعزيز رفاهيتها وجودة حياتها، وضمان استقرارها، وذلك ضمن التوجهات الإنسانية الشاملة في سوق العمل.

وحققت دولة الإمارات نتائج متقدمة في مجالات سوق العمل، لا سيما بتصدرها أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية، وهو ما يعتبر تتويجاً للتشريعات والسياسات والمبادرات التي من بينها المنظومة الشاملة للحماية الاجتماعية التي تتضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، ونظام التأمين الصحي، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال، حيث تعد مبادرات رائدة مبتكرة على المستوى العالمي، إضافة لحماية الأجور، والتشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية، فضلاً عن تكريم القوى العاملة في الدولة في الجوائز والفعاليات الكبرى، وعلى رأسها جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والتي تم خلال الدورة الثانية منها تكريم 48 عاملاً من عمال المنشآت، والخدمة المساعدة.