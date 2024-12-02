«زايد الإنسانية»: فرحة واعتزاز بروح الاتحاد والمنجزات

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، احتفالاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 ، تعبيراً عن الفرحة والاعتزاز بروح الاتحاد والمنجزات التي حققتها دولة الإمارات، وتجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء للوطن ولقيادته الرشيدة.

وأقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والسفير عبدالله محمد المعينة، مصمم علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ومهنا عبيد المهيري، نائب المدير العام بالمؤسسة، وموظفي المؤسسة برفقة أسرهم.

ورفعت قيادات وموظفو المؤسسة والحضور، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الدولة، في هذه المناسبة الوطنية الغالية.