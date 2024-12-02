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علوم الدار

مسيرة بحرية في دبا الفجيرة احتفالاً بـ«عيد الاتحاد»

جانب من المسيرة البحرية (وام)
3 ديسمبر 2024 03:24

الفجيرة (وام)

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نظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الثالث والخمسين، بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الإمارة، مسيرةً بحريةً ضخمة في مدينة دبا الفجيرة، وبمشاركة جماهيرية واسعة من أهالي دبا الفجيرة والمناطق المجاورة لها.
وانطلقت المسيرة البحرية من ميناء دبا الفجيرة، وصولاً إلى منطقة الفقيت، بمشاركة أكثر من 100 قارب بحري و8 سفن كبيرة، حيث أبحرت المراكب على أنغام الموسيقى الوطنية التي أدّتها الفرق الشعبية المشاركة على متن أحد القوارب، وفن النهمة المستمد من التراث البحري للدولة، والذي شدا به كبار المواطنين وردّده الشباب، في ترسيخٍ حيٍ للموروث الإماراتي وعناصر بيئته البحرية الغنية بالأصالة والتجدد.

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