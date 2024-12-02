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علوم الدار

قطاعات شرطة دبي تحتفي بعيد الاتحاد

منتسبو شرطة دبي خلال الاحتفالات (من المصدر)
3 ديسمبر 2024 03:24

دبي (وام)

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احتفت قطاعات القيادة العامة لشرطة دبي، بعيد الاتحاد الـ53، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والموظفين من الضباط والأفراد.
وتضمنت الاحتفاليات فعاليات مُتنوعة تجسد الهوية الوطنية، وتعكس قيم الولاء والانتماء، فيما تزينت المباني بالأعلام والشعارات وصور القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى تقديم عروض للأعمال اليدوية والحرف المحلية الإماراتية، وتقديم ضيافة للأكلات التراثية، وتوزيع حلويات وهدايا رمزية.
ورفع المشاركون في مختلف الفعاليات أسمى آيات التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد، مؤكدين أنه يوم مجيد لكل الإماراتيين والمقيمين، سجّله التاريخ في أنصع صفحاته وأخلدها، وأنه يوم يتجدد فيه الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة التي وضعت مصلحة الوطن والمواطن في قمّة أولوياتها، داعين الله أن يديم نعمة الاتحاد والأمن والازدهار.

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الحكام
منصور بن زايد
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الثاني من ديسمبر
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محمد بن راشد
محمد بن زايد
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