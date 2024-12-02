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مواطنون: ترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية للحفاظ على المكتسبات

مواطنون: ترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية للحفاظ على المكتسبات
3 ديسمبر 2024 03:24

أبوظبي (الاتحاد)
أكد مواطنون أن الاحتفال بـ«وقفة ولاء»، يرسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد، وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها، لافتين إلى أن خدمة البلد شرف وواجب على الجميع.

بدوره، قال الدكتور معضد علي سعيد الجابري: بمرور 10 سنوات، أهنئ القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، بهذه المنجزات، وأدام الله سبحانه الأمن والأمان والاستقرار لبلدنا دولة الإمارات، وأدام الله سبحانه عز وطننا الحبيب. 

من جهته، قال عبدالله المهيري، بمناسبة مرور 10 سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية: أسأل الله رب العالمين أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم الأمن والنعمة على شعب دولة الإمارات. 

وأضاف خليفة سعيد محمد الكعبي: إن خدمة البلد شرف وواجب على الجميع، أسأل المولى سبحانه أن يديم الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء على دولة الإمارات. 

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وقال علي أحمد بن شميل الكعبي: هذا اليوم يشكل لنا مصدر عز وفخر، لافتاً إلى أن ابنيه مشاركان في فعالية «وقفة ولاء»، وقال: نبارك للقيادة الرشيدة هذا الاصطفاف في هذا المشهد المهيب، والذي يمثل مصدر قوة وعزة وشرف وكرامة. 

وقال سيف خليفة بن شميل الكعبي: لقد جئت في هذا اليوم لأشهد الاصطفاف وأدعم أبناء عمي المشاركين في الفعالية مع مجندي الخدمة الوطنية، وسعيد جداً برؤيتنا للقيادة الرشيدة وهي تشاركنا هذه الفرحة، فرحة وطن، والله يديم السعادة والمحبة على الجميع، وكل عام ودولة الإمارات بخير وأمان ورخاء. وإن شاء الله، سنكون في مكانهم في المستقبل، وأضاف: هذا اليوم تاريخي أحب المشاركة والحضور فيه لأشهد فرحة وطننا الغالي. وأضاف شقيقه أحمد خليفة بن شميل الكعبي: أتشرف بالمشاركة في «وقفة ولاء»، هذه الفعالية والاحتفالية مع إخوتنا مجندي الخدمة الوطنية وما يقدمونه من خدمة لوطننا الغالي.  

وقال أحمد بن طعساس الحارثي: حضرنا اليوم في «وقفة ولاء» للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية في إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم «وقفة ولاء»، وأضاف: إن ما نشاهده يفوق الخيال، ونشكر القيادة الرشيدة على هذا العرض المهيب والعمل الجبار الذي يعكس الجاهزية والاستعداد لمجندي الخدمة الوطنية وما اكتسبوه من علم وخبرة ومعرفة في برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية.

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