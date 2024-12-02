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علوم الدار

سيف بن زايد: شباب الإمارات جنودنا الأوفياء

سيف بن زايد: شباب الإمارات جنودنا الأوفياء
3 ديسمبر 2024 03:24

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن شباب الإمارات هم الجنود الأوفياء والأعمدة الراسخة لهذا الوطن العظيم، وبرؤية القيادة السديدة ورعايتها الشاملة، أصبح برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدار عشر سنوات، مصنعاً لبناء القادة وميداناً لترسيخ الولاء والانتماء.
 وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «ثمار زرع وتوجيهات القائد.. فشباب الإمارات هم الجنود الأوفياء والأعمدة الراسخة لهذا الوطن العظيم، وبرؤية القيادة السديدة ورعايتها الشاملة، أصبح برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدار عشر سنوات، مصنعاً لبناء القادة وميداناً لترسيخ الولاء والانتماء، لأجيال تعاقبت بقلبٍ ينبض بحب الوطن، وروحٍ تستلهم قيم الآباء والأجداد، وعزيمةٍ تعانق المستحيل، فحقّ للوطن وقفة ولاء يباهي فيها العالم بشبابه الملتزم بالعهد والمتسلح بالعلم والوعي والإرادة، والحامل على عاتقه حماية منجزات الوطن وصون أمانه ورفع رايته شامخةً في عنان السماء».

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