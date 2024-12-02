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علوم الدار

الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين

الشيخة فاطمة تشهد الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد  في مدينة العين
3 ديسمبر 2024 03:24

العين (وام)
شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أقيم في منطقة متنزه جبل حفيت في مدينة العين.

كما شهد الحفل عدد من الشيخات والقيادات النسائية في الدولة. وتضمن الحفل عروضاً وفقرات، سلطت الضوء على مسيرة تطور دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء مؤسساتها، والأثر الذي تركته حكمة الآباء والأجداد في كل مراحلها، إضافة إلى علاقة البلد بالطبيعة وصون البيئة ورحلته المتميزة التي تجمع بين الحفاظ على التقاليد والقيم الأصيلة وتقدمه حتى أصبح مركزاً مزدهراً للابتكارات الحديثة.

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العروض
تنوعت العروض إلى سبعة فصول، جاءت تحت العناوين التالية، «نجم الثريا» و«على مرّ الأزمان» و«أثر الأوّلين» و«تحت ظلّ النخل»، إضافة إلى «ازدهرنا بالاتحاد» و«إرث الحاضر» و«احتفالنا». كما تناول الحفل مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خاصة دوره في ترميم جميع مصادر المياه وتجديدها بما فيها نظام الأفلاج في مدينة العين، وصولاً إلى تأسيسه دولة الإمارات.

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