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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
3 ديسمبر 2024 08:29

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 7.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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