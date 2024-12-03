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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
3 ديسمبر 2024 18:12

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي هي متوسط إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 05:01، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 21:46، والجزر الثاني عند الساعة 07:54.
وفي بحر عمان يكون البحر خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:37 والمد الثاني عند الساعة 00:22، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:22 .

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