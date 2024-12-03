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علوم الدار

بلدية العين تدخل «غينيس» بأطول سلسلة ألعاب نارية في «عيد الاتحاد الـ53»

بلدية العين تدخل «غينيس» بأطول سلسلة ألعاب نارية في «عيد الاتحاد الـ53»
3 ديسمبر 2024 23:29

نجحت بلدية مدينة العين في تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة «غينيس» في الاحتفالات بـ«عيد الاتحاد الـ 53»، من خلال أطول سلسلة للألعاب النارية تم إطلاقها في 2 ديسمبر، وامتدت على مسافة 11.1 كيلومتر، بعدد 51 منصة لإطلاق الألعاب النارية، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان يبلغ 7.8 كيلومتر.
 وتسلم الشهادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، من ممثلي موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بحضور عدد من المسؤولين والموظفين، وذلك خلال حفل تسليم الشهادة الذي أقيم أمام مبنى البلدية الرئيسي.
وقالت ميثة علي الكويتي، رئيس قسم الفعاليات في بلدية مدينة العين، إن البلدية حرصت على تميز احتفالاتها هذا العام في هذه المناسبة المهمة، وتم التنسيق مسبقا مع فريق غينيس لتسجيل أطول سلسلة للألعاب النارية، مما جعل احتفالات عيد الاتحاد تحقق هذا الإنجاز المميز.

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 ولفتت الكويتي إلى أن عروض بلدية مدينة العين حظيت بتفاعل الجمهور، وتم تنظيم الفعاليات في 5 مواقع مختلفة في مدينة العين، مع إقامة العرض الرئيسي في مدينة ألعاب هيلي، وبلغ عدد الحضور خلال يومي الاحتفال نحو 30 ألف زائر، مشيرة إلى أن الاحتفال تضمن عروضاً للألعاب النارية، والطائرات المسيرة، والفنون الشعبية، وبعض الفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى عروض ضوئية في مبنى البلدية.
جدير بالذكر أن هذا الرقم القياسي هو الثاني الذي تسجله بلدية مدينة العين هذا العام، بعد حصولها على لقب «أكبر باقة ورد» خلال مهرجان الزهور في فبراير 2024.

المصدر: وام
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