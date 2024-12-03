مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تُطبق اختبارات اكتشاف الموهوبين

دبي (الاتحاد)

كشف مركز حمدان للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن تطبيق اختبارات اكتشاف الطلبة الموهوبين على ما يقارب 400 طالب وطالبة في مدارس إمارة دبي في برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار: يمثل برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين، الذي ينفذه مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى تزويد المدارس والمؤسسات بآليات خاصة للكشف عن المواهب والتعرف على الطلبة الموهوبين، واتباع أفضل الممارسات في هذا المجال. ويمكّن هذا الأمر من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أفضل الأساليب المتبعة في تعليم وتدريب الموهوبين، وتحديد مؤشرات واضحة للطلبة الموهوبين ومن ثم تطويرهم، على ضوء ما تسفر عنه نتائج مقياس حمدان للموهبة، ووفقاً للرؤية والأهداف المنسجمة مع المؤسسة التعليمية التي تستهدف استثمار وتوظيف المواهب، وتشجيع تطوير قدرات الطلاب ومواهبهم وتقديم الدعم لهم وفق أسس عملية وضوابط منهجية متطورة، تسهم في تحديد احتياجات الطلاب الموهوبين وتقديم الدعم والبرامج المناسبة لميولهم واهتماماتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية والاستفادة من مواهبهم.

وأضافت الغاوي، إن المركز يهدف إلى اكتشاف 5 آلاف طالب موهوب بحلول عام 2030، وأشارت إلى أنه منذ عام 2017 وحتى اليوم خضع 39 ألف طالب وطالبة لمقياس حمدان للموهبة لاكتشاف الطلبة الموهوبين، وفقاً لقدرات عقلية ومهارات أكاديمية. وأسفر ذلك عن اكتشاف 2207 من الطلاب، وقد استفادت 122 مدرسة ومؤسسة تعليمية من المقياس. وتسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد في مجال الموهبة والابتكار.