الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تُطبق اختبارات اكتشاف الموهوبين

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تُطبق اختبارات اكتشاف الموهوبين
4 ديسمبر 2024 01:32

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عيد الاتحاد الـ53.. احتفالات إبداعية تسرد  قصة الإمارات المُلهمة
«دار الزين» تجسّد قصة الاتحاد من جذوره العميقة وصولًا إلى تطلعاته المستقبلية

كشف مركز حمدان للموهبة والابتكار، التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن تطبيق اختبارات اكتشاف الطلبة الموهوبين على ما يقارب 400 طالب وطالبة في مدارس إمارة دبي في برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين.
وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار: يمثل برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين، الذي ينفذه مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى تزويد المدارس والمؤسسات بآليات خاصة للكشف عن المواهب والتعرف على الطلبة الموهوبين، واتباع أفضل الممارسات في هذا المجال. ويمكّن هذا الأمر من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أفضل الأساليب المتبعة في تعليم وتدريب الموهوبين، وتحديد مؤشرات واضحة للطلبة الموهوبين ومن ثم تطويرهم، على ضوء ما تسفر عنه نتائج مقياس حمدان للموهبة، ووفقاً للرؤية والأهداف المنسجمة مع المؤسسة التعليمية التي تستهدف استثمار وتوظيف المواهب، وتشجيع تطوير قدرات الطلاب ومواهبهم وتقديم الدعم لهم وفق أسس عملية وضوابط منهجية متطورة، تسهم في تحديد احتياجات الطلاب الموهوبين وتقديم الدعم والبرامج المناسبة لميولهم واهتماماتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية والاستفادة من مواهبهم.
وأضافت الغاوي، إن المركز يهدف إلى اكتشاف 5 آلاف طالب موهوب بحلول عام 2030، وأشارت إلى أنه منذ عام 2017 وحتى اليوم خضع 39 ألف طالب وطالبة لمقياس حمدان للموهبة لاكتشاف الطلبة الموهوبين، وفقاً لقدرات عقلية ومهارات أكاديمية. وأسفر ذلك عن اكتشاف 2207 من الطلاب، وقد استفادت 122 مدرسة ومؤسسة تعليمية من المقياس. وتسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد في مجال الموهبة والابتكار.

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
دبي
مدارس دبي
الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيون يعانون إعاقات نتيجة الحرب على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يعانون «جائحة إعاقة»
4 ديسمبر 2024
فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا جراء قصف إسرائيلي في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
23 قتيلاً في شمال غزة وأوامر إخلاء في الجنوب
4 ديسمبر 2024
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
4 ديسمبر 2024
مبانٍ مدمرة في لبنان قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: اتصالات مكثفة لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار
4 ديسمبر 2024
أطفال في مخيم مؤقت للنازحين شمال غرب اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تدرج الحوثيين في اليمن على قوائم «الإرهاب»
4 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©