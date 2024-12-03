«زايد العليا لأصحاب الهمم» تقدم رعاية وتأهيل بمعايير عالمية لـ28 ألف مستفيد

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مواصلة مسيرتها المتميزة في تقديم خدمات رعاية وتأهيل شاملة، لضمان رفاهية أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم، ولمختلف فئاتهم على مستوى إمارة أبوظبي، إذ تقدم خدماتها إلى 28 ألف مستفيد، منهم 1700 صاحب همة ملتحقين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، وتمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات لافتة على المستويات كافة، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية، والمبادرات التي أطلقتها، سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في جوانب الحياة العامة كافة.

وعملت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال عام 2024 على إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشروعات وتطوير خدماتها لصالح منتسبيها، واستمرت مسيرتها وجهودها لرعاية تلك الفئات العزيزة علينا جميعاً بمتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالتوسع في الخدمات التي تقدمها بمراكزها كافة، والعمل على تطويرها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية المتخصصة.

وقال عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: نحن فخورون بالمبادرات التي أطلقناها والمشروعات التي قمنا بها بالفعل، لتزويد أصحاب الهمم بالمهارات اللازمة للعمل المستقل، إننا نواصل مهمتنا لتمكينهم، وخلق مجتمع شامل ومتكامل، سنواصل البناء على هذا النجاح مع المزيد من البرامج المبتكرة المصممة لتعزيز قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق السعادة لهم ولأسرهم، ونلتزم في هذا الإطار بتقديم خدمات رعاية وتأهيل بمعايير عالمية، بالإضافة إلى فرص العمل والاندماج الاجتماعي. هدفنا الرئيس هو ضمان أن يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من المشاركة بشكل كامل ومتساوٍ في جميع جوانب المجتمع.

«جسور أمل القابضة»

بالتعاون بين المؤسسة، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وبرعاية القابضة (ADQ)، تم إطلاق مرحلة جديدة من برنامج «جسور أمل القابضة»، لدعم وتمكين ذوي القدرات والهمم في مختلف محافظات مصر، ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات متكاملة مجانية لهذه الفئات في 60 مركزاً من مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة، وتوفير خدمة الإنترنت لتلك المراكز، إلى جانب توفير خدمات الإنترنت لـ68 مركزاً السابق إنجازها.

مبادرات للأشقاء الفلسطينيين

افتتحت المؤسسة مركزاً متكاملاً جديداً متخصصاً في تقييم الحالات، وتقديم الدعم والرعاية للمصابين الفلسطينيين، بالتعاون والتنسيق مع مدينة الإمارات الإنسانية بمقر المدينة، وتمكن أخصائيو المؤسسة من تقييم 123 حالة أصحاب الهمم، وتقديم ما يقارب 80 جلسة علاجية أسبوعياً، وتوفير احتياجات مساندة إلى ما يقارب 66 حالة إعاقة جسدية، إضافة إلى توفير 11 سماعة طبية لحالات الإعاقة السمعية، وقدمت المؤسسة، بالتعاون مع المدينة الإنسانية جلسات التقييم والجلسات العلاجية المتنوعة.

«معك يا لبنان»

شاركت المؤسسة في حملة الإمارات «معك يا لبنان»، لإغاثة الأشقاء اللبنانيين إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية الصعبة، والظروف الراهنة الحرجة، وقد انطلقت على مستوى الدولة تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث بادرت بتنظيم حملة تبرع على مستوى المؤسسة والمراكز التابعة لها بمشاركة من أصحاب الهمم منتسبيها وأولياء أمورهم، مع كوادرها الوظيفية، من خلال التبرع بشراء الاحتياجات المتنوعة، حسب القوائم المحددة من قبل الهلال الأحمر، للمساهمة في دعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات المستحقة

الرعاية الصحية والاجتماعية

أطلقت المؤسسة قنوات رسمية لتقديم البلاغات الخاصة بحماية الطفل من أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، وللإبلاغ عن حالات اشتباه سوء المعاملة التي قد يواجهها أصحاب الهمم، وتشمل بريداً إلكترونياً، وخطاً ساخناً، وخدمة واتساب لتقديم البلاغات، إضافة إلى نافذة خاصة لموظفي المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني الداخلي بشأن أصحاب الهمم المنتسبين لها، وتهدف لضمان توفير البيئة الملائمة لتنمية الأطفال بشكل صحي ومستدام، وقامت بتأهيل 23 من كوادرها الوظيفية المتخصصة، للحصول على صفة الضبطية القضائية لاختصاصي حماية الطفل في المؤسسة، وتم استحداث وتخصيص مسمى وظيفي جديد اختصاصي حماية الطفل.

التقييم والتشخيص

ودشنت المؤسسة خدمة التقييم والتشخيص لتقييم الحالات في مستشفى الظنة بمدينة الظنة في منطقة الظفرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع «أدنوك»، بهدف تسهيل حصول أصحاب الهمم على خدمات التشخيص الشامل، وفق الممارسات المعمول بها بالمؤسسة، وتشخيصهم في إمارة أبوظبي، وفق آلية موحدة معتمدة من قبل المؤسسة.

الجينوم الإماراتي

وتحت شعار «صحتكم تهمنا»، نظمت المؤسسة، بالتعاون مع شركة M42، حملات جمع عينات الدم من أصحاب الهمم وأسرهم في منطقة الظفرة، للمشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي.

بطاقات أصحاب الهمم

أطلقت المؤسسة نسخة محدثة من بطاقات أصحاب الهمم تم تطويرها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الخدمات المقدمة لمختلف فئات أصحاب الهمم.

الدعم النفسي والاجتماعي

في إطار مبادراتها الاستراتيجية لدعم هذه الفئة الغالية، تقدم المؤسسة دعماً نفسياً واجتماعياً لأصحاب الهمم وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع التحديات والصعوبات المرتبطة بالإعاقة، افتتحت مشروع الألعاب الخارجية المهيأة والمجهزة لأصحاب الهمم وأسرهم في ثلاثة مراكز مختلفة من مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها في مركز أبوظبي، ومركز العين للتوحد، ومركز غياثي بمنطقة الظفرة، بدعم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف توفير مناطق ترفيهية تعد متنفساً للطلاب أصحاب الهمم تراعي متطلبات مختلف أنواع الإعاقات، لتشجيعهم على الحركة وممارسة النشاطات الرياضية، والعمل على رفع مهاراتهم الحسية.

التوظيف والتأهيل المهني

تعمل المؤسسة على توفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل المهني لتطوير مهاراتهم المهنية، وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف، حيث أطلقت بالتعاون مع الخوارزمي لخدمات التدريب مبادرة لتدريب وتأهيل شباب منطقة الظفرة خريجي الثانوية العامة من أصحاب الهمم لسوق العمل من خلال برنامج تدريبي تبنته المؤسسة، بالتنسيق مع الخوارزمي لخدمات التدريب، واحتفلت المؤسسة بتخريج 21 طالباً وطالبة من مختلف فئات أصحاب الهمم ضمن المبادرة.

ورشة حلول السمع

دشنت المؤسسة ورشة لإنتاج وصناعة حلول السمع عالية الجودة تشمل سماعات الأذن الطبية بنوعيات مختلفة وأجهزة الشحن الخاصة بها في مقر مركز الابتكار التابع للمؤسسة، ضمن ورش العمل والتأهيل المهني بمنطقة الباهية في أبوظبي، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين المؤسسة، وشركة توبلاند لأدوات أصحاب الهمم ولوازمهم، ممثلة عن شركة ابتكارات «وي هير» الخاصة المحدودة.