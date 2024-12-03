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علوم الدار

مسؤولون: الكونغرس العالمي للإعلام منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات

راشد القبيسي
4 ديسمبر 2024 01:33

أبوظبي (وام)

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حظيت النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في أبوظبي، بإشادة من الخبراء والمختصين ورواد الإعلام الذين أثنوا على النقاشات والحوارات الثرية التي أتاحها الحدث للمشاركين والحضور الكبير من حول العالم.
وأكدوا أن الكونغرس نجح في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رئيسة لكبريات المؤسسات الإعلامية الدولية في المنطقة، إضافة إلى أن الحدث قدم منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين الجهات الفاعلة في الإعلام، محلياً وعالمياً، ما يتيح تبادل الخبرات والمعارف لمواكبة التحولات الرقمية والإبداعية.
ومن جانبه، أكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام، الذي يجمع نخبة من قادة الفكر والخبراء والمؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم.
وقال إن مشاركة الشبكة في الكونغرس فرصة مهمة لتسليط الضوء على تطوراتها التقنية والابتكارات التي تعتمدها لتعزيز تجربة المشاهدين والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه.
وأشار إلى أن الكونغرس منصة استثنائية تتيح للشبكة فرصة استعراض أحدث التقنيات والحلول الإعلامية المبتكرة التي تعتمدها في مجالات الإنتاج والبث والتوزيع الرقمي، فضلاً عن كون الحدث بيئة مثالية للتواصل مع الشركاء والمهتمين بالقطاع، بجانب تبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الإعلام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
ولفت القبيسي إلى أن مشاركة الشبكة في هذا الحدث العالمي تعكس الالتزام بدعم القطاع الإعلامي، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للإبداع الإعلامي، معرباً عن ثقته بأن الكونغرس سيواصل تقديم منصة ملهمة تساهم في تطوير الإعلام العالمي.
مؤسسات مؤثرة
من جهتها، أشادت غادة زيتون، رئيس قسم العلامة التجارية والتسويق في أكاديمية «IMI»، بنجاح الكونغرس العالمي للإعلام 2024 ووصفته بأنه حدث استثنائي يعكس مكانته الرائدة بجمع نخبة من رواد الإعلام والمؤسسات المؤثرة في هذا المجال، ويُعَد هذا النجاح ثمرة للتعاون المثمر.
من جانبه، أعرب أحمد الجسمي، المنتج والممثل الإماراتي، عن سعادته بالمشاركة في الدورة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، مشيراً إلى أن الحدث الاستثنائي يمثل منصة متميزة جمعت نخبة من الإعلاميين المشاركين في جلسات ثرية ومتميزة. من جهته، أعرب سيف العدوي، مدير الأعمال التجارية في «TwoFour54»، عن فخره بمشاركة المنصة في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، مؤكداً التزام «TwoFour54» بتقديم خدمات إعلامية متكاملة تهدف إلى تعزيز المشهد الإعلامي في إمارة أبوظبي، بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للإبداع والابتكار.

الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
راشد القبيسي
شبكة أبوظبي للإعلام
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