مكتوم بن محمد: قامة وطنية كبيرة ساهم في خدمة الإمارات

دبي (الاتحاد)

وصف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سموَّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ممثل الحاكم في منطقة العين، بالقامة الوطنية الكبيرة، التي ساهمت في خدمة الإمارات وأبوظبي على امتداد سنوات طويلة. وبارك الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سموه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، معرباً عن أمنياته لسموه بالتوفيق والسداد.

وعبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» دوّن سموه قوله: «أبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيّان الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ هزاع قامة وطنية كبيرة، ساهم في خدمة الإمارات وأبوظبي على امتداد سنوات طويلة في مختلف المجالات، وأتمنى لسموّه التوفيق والسداد».