الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتوم بن محمد: قامة وطنية كبيرة ساهم في خدمة الإمارات

مكتوم بن محمد: قامة وطنية كبيرة ساهم في خدمة الإمارات
4 ديسمبر 2024 01:32

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
عيد الاتحاد الـ53.. احتفالات إبداعية تسرد  قصة الإمارات المُلهمة
«دار الزين» تجسّد قصة الاتحاد من جذوره العميقة وصولًا إلى تطلعاته المستقبلية

وصف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سموَّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ممثل الحاكم في منطقة العين، بالقامة الوطنية الكبيرة، التي ساهمت في خدمة الإمارات وأبوظبي على امتداد سنوات طويلة. وبارك الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سموه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، معرباً عن أمنياته لسموه بالتوفيق والسداد.
وعبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» دوّن سموه قوله: «أبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيّان الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ هزاع قامة وطنية كبيرة، ساهم في خدمة الإمارات وأبوظبي على امتداد سنوات طويلة في مختلف المجالات، وأتمنى لسموّه التوفيق والسداد».

الإمارات
مكتوم بن محمد
هزاع بن زايد
العين
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
فلسطينيون يعانون إعاقات نتيجة الحرب على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يعانون «جائحة إعاقة»
4 ديسمبر 2024
فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا جراء قصف إسرائيلي في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
23 قتيلاً في شمال غزة وأوامر إخلاء في الجنوب
4 ديسمبر 2024
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
4 ديسمبر 2024
مبانٍ مدمرة في لبنان قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: اتصالات مكثفة لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار
4 ديسمبر 2024
أطفال في مخيم مؤقت للنازحين شمال غرب اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تدرج الحوثيين في اليمن على قوائم «الإرهاب»
4 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©