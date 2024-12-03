انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «الذيد للعسل»

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي للمزارعين، افتتح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الذيد للعسل الذي يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري، بمركز إكسبو الذيد، وسط مشاركة أكثر من 70 عارضاً، ويتضمن مسابقات وفعاليات ترفيهية، وفرصاً لتذوق وشراء أجود أنواع العسل.

وشهد حفل افتتاح المهرجان الذي تنظمه غرفة الشارقة، عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، واطلعوا على مختلف أنواع العسل المعروضة، وتفقدوا منصات الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان.

وقال عبدالله سلطان العويس: «نسعى في غرفة الشارقة من خلال تنظيم مجموعة من المعارض التجارية السنوية إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في قطاعات عدة، بينها قطاع الزراعة وتربية النحل لإيجاد فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات المحلية لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي، ونعتبر مهرجان الذيد للعسل فرصة مثالية للمنتجين المحليين لهذه السلعة لتحسين جودة إنتاجهم والترويج للعسل الإماراتي، وإبراز جودته وميزاته، وفتح أسواق جديدة لتصديره، وتوعية المستهلكين بأنواع العسل، وتشجيعهم على دعم المنتج الوطني لجذب المزيد من الاستثمارات، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الواعد».

التراث الإماراتي

من جانبه، أشار محمد مصبح الطنيجي إلى أن المهرجان يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، والتعريف بجوانب من التراث الإماراتي العريق المرتبط بتربية النحل وإنتاج العسل، ومن الناحية الاجتماعية، يسهم المهرجان في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، ويوفر لهم فرصة للتعرف على مختلف أنواع العسل وطرق إنتاجها وتبني أنماط حياة صحية من خلال استهلاك العسل الطبيعي ونشر الوعي بفوائده الصحية والغذائية، وأن المسابقات التي ينظمها المهرجان تشجع النحالين على تبني إنتاج عسل محلي ينافس في الأسواق بجودته العالية، إلى جانب الاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية لتعريف النحالين بأحدث الطرق والتقنيات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، وتوفير منصة لتسويق منتجاتهم.

مسابقات وجوائز

يتضمن المهرجان مجموعة من المسابقات والجوائز المالية القيمة التي تهدف إلى تشجع النحالين على التميز والإبداع في إنتاج أجود أنواع العسل، مثل مسابقة أفضل عسل سدر، ومسابقة أفضل قرص شمع، ومسابقة أفضل عسل سمر، ومسابقة أفضل عسل متبلور، كما يهدف المهرجان إلى الاحتفاء بجمال وإبداع صناعة العسل المحلي، ودعم النحالين وتشجيع صناعة العسل المحلية، وتوعية الجمهور بفوائد العسل الصحية والغذائية، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستهلكين.

سوق العسل

يضم المهرجان سوقاً للعسل يستقبل الزوار يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، ويمكنهم شراء أجود أنواع العسل على مدى خمسة أيام، ويشمل المهرجان عدداً من الفعاليات المتنوعة، مثل المسابقات وورش العمل والمحاضرات التوعوية، والتي تهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، ودعا منظمو المهرجان جميع فئات المجتمع للمشاركة في فعالياته والاستمتاع بأجوائه التراثية والثقافية، والتعرف على أهمية العسل وفوائده المتنوعة.

شروط المشاركة

للمشاركة في مسابقة العسل السائل، يجب على النحالين تسليم 2 كجم من العسل مقسمة على عينتين بالمواصفات والجودة ذاتهما، عينة للعرض وعينة للتحليل الكيميائي، ويجب أن تكون العبوات زجاجية شفافة ملساء ذات غطاء معدني، وأن تكون أسطوانية الشكل، مع عدم لصق أي بطاقة أو علامة مُميزة عليها، ويجب التأكد من نظافة العبوات وأغطيتها، وملئها، مع ترك فراغ بسيط في الأعلى. ويُشترط أن يكون العسل خالياً من العيوب والشوائب والتبلور، وأن يكون مُتجانساً وذا لون طبيعي.

أما بالنسبة لمسابقة عسل الشمع، فيجب على النحالين تسليم خليتين من عسل الشمع كاملتين وغير مُجزأتين، خلية للعرض وخلية للتحليل الكيميائي. ويوضع القرص في عبوة ذات سطح وقاع شفاف، ويجب أن تكون العبوات أسطوانية الشكل، مع عدم لصق أي بطاقة أو علامة مُميزة عليها. ويجب التأكد من نظافة العبوات.

ولتقييم جودة العسل في المسابقات، سيتم فحص عينات العسل السائل والشمع وفقاً لاختبارات عدة، تشمل الرطوبة، السكروز، الجلوكوز، الفركتوز، وهيدروكسي ميثيل فورفورال HMF، وتمنح جوائز مالية قيّمة للفائزين في هذه المسابقات ضمن خمسة مراكز لكل مسابقة.