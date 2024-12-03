الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التمكين الحكومي - أبوظبي» تُكرِّم 400 خريج من منتسبي برنامج «المحرك»

المشاركون في برنامج “المحرك” في صورة جماعية (من المصدر)
4 ديسمبر 2024 01:33

أبوظبى (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عيد الاتحاد الـ53.. احتفالات إبداعية تسرد  قصة الإمارات المُلهمة
«دار الزين» تجسّد قصة الاتحاد من جذوره العميقة وصولًا إلى تطلعاته المستقبلية

كرَّمت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي 400 من المديرين ورؤساء الأقسام في حكومة أبوظبي في حفلٍ أُقيمَ احتفاءً بخريجي برنامج «المحرك»، لتمكين وإعداد القيادات والمواهب الحكومية.  وأكمل الخريجون على مدى 4 أشهر تجارب التعلُّم التفاعلية المبتكرة في البرنامج الذي يركِّز على تعزيز المهارات القيادية والتعاون، لتنمية الكفاءة والإنتاجية وتحسين الأداء، بهدف التمكين لحكومة جاهزة للمستقبل.
وانطلق برنامج «المحرك» بتنظيم من دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي في شهر نوفمبر 2023، وطُوِّر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، وخبراء التعلُّم والتطوير فيها، ليشكِّل منصة مبتكرة للتعليم القيادي التنفيذي، وتحسين الأداء، وإعداد القيادات في جميع الجهات الحكومية، مع التركيز على الارتقاء بالمعايير المهنية، ودعم الشراكات وتعزيز التعاون بين موظَّفي حكومة أبوظبي. وشارك الخريجون خلال البرنامج في مجموعة متنوِّعة من أنشطة التدريب والتطوير الوظيفي، شملت ورش عمل مكثَّفة، وجلسات تواصُل مع مبتكري الحلول، وجلسات تدريب وتوجيه جماعية، ومشاريع فردية، ودراسات حالة، وجلسات ريادة فكرية، ما وفَّر لهم تجارب عزَّزت التعاون والتناغم بين الإدارات، وأسهمت في صياغة رؤية موحَّدة لمستقبل أبوظبي.
الخبرات والأفكار
واستُهِلَّ حفل التخريج بكلمة ألقاها الدكتور ياسر النقبي، المدير العام للأكاديمية الحكومية - دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، تلتها جلسة نقاشية عن الخبرات والأفكار المستفادة من البرنامج. وقال النقبي: «يعكس برنامج (المحرك) دورنا في تطوير استراتيجيات التعلُّم والتطوير لموظفي حكومة أبوظبي، للارتقاء بأداء جميع الجهات الحكومية؛ فمن خلال تعزيز قدرات القيادات الحكومية، وتفعيل دورهم الحيوي في تطوير بيئات العمل الحكومي، نُسهم بالتعاون مع جميع شركائنا في بناء حكومة المستقبل، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة لأبوظبي ويلبّي طموحاتها».
وأضاف: «صُمِّم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتنمية قدرات القيادات الحكومية، وتعزيز المرونة والتعاون، لزيادة الكفاءة في أداء العمل الحكومي، وإعداد مديرين ورؤساء أقسام قادرين على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير والتميُّز».
جلسة نقاشية
وتضمَّن الحفل جلسة نقاشية أدارتها ربا الحسن، المدير العام للشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، استضافت خلالها الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، حيث تحدَّثا عن بعضٍ من تجاربهما وآرائهما بشأن التحديات والفرص التي تعرَّضا لها خلال مسيرتهما المهنية، وقدَّما أفكاراً ونصائحَ قيِّمةً عن أساليب تطوير الذات. ويستهدف برنامج «المحرك» إشراك دفعات إضافية من المديرين ورؤساء الأقسام في حكومة أبوظبي، ليكتسبوا مهارات قيادية تواكب أولويات وأهداف الحكومة.
تمكين
تحرص دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، في إطار رسالتها الاستراتيجية، على تمكين الجيل المقبل من المواهب في القطاع الحكومي في أبوظبي. 
وتسعى الدائرة، عبر تطوير برامج مبتكرة مثل برنامج «المحرك»، إلى إعداد القيادات الحكومية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ودفع عجلة النمو المستدام.

الإمارات
دائرة الصحة
القطاع الحكومي
آخر الأخبار
فلسطينيون يعانون إعاقات نتيجة الحرب على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يعانون «جائحة إعاقة»
4 ديسمبر 2024
فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا جراء قصف إسرائيلي في خان يونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
23 قتيلاً في شمال غزة وأوامر إخلاء في الجنوب
4 ديسمبر 2024
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدائية في سوريا «فوراً»
4 ديسمبر 2024
مبانٍ مدمرة في لبنان قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: اتصالات مكثفة لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار
4 ديسمبر 2024
أطفال في مخيم مؤقت للنازحين شمال غرب اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تدرج الحوثيين في اليمن على قوائم «الإرهاب»
4 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©