«التمكين الحكومي - أبوظبي» تُكرِّم 400 خريج من منتسبي برنامج «المحرك»

أبوظبى (الاتحاد)

كرَّمت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي 400 من المديرين ورؤساء الأقسام في حكومة أبوظبي في حفلٍ أُقيمَ احتفاءً بخريجي برنامج «المحرك»، لتمكين وإعداد القيادات والمواهب الحكومية. وأكمل الخريجون على مدى 4 أشهر تجارب التعلُّم التفاعلية المبتكرة في البرنامج الذي يركِّز على تعزيز المهارات القيادية والتعاون، لتنمية الكفاءة والإنتاجية وتحسين الأداء، بهدف التمكين لحكومة جاهزة للمستقبل.

وانطلق برنامج «المحرك» بتنظيم من دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي في شهر نوفمبر 2023، وطُوِّر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، وخبراء التعلُّم والتطوير فيها، ليشكِّل منصة مبتكرة للتعليم القيادي التنفيذي، وتحسين الأداء، وإعداد القيادات في جميع الجهات الحكومية، مع التركيز على الارتقاء بالمعايير المهنية، ودعم الشراكات وتعزيز التعاون بين موظَّفي حكومة أبوظبي. وشارك الخريجون خلال البرنامج في مجموعة متنوِّعة من أنشطة التدريب والتطوير الوظيفي، شملت ورش عمل مكثَّفة، وجلسات تواصُل مع مبتكري الحلول، وجلسات تدريب وتوجيه جماعية، ومشاريع فردية، ودراسات حالة، وجلسات ريادة فكرية، ما وفَّر لهم تجارب عزَّزت التعاون والتناغم بين الإدارات، وأسهمت في صياغة رؤية موحَّدة لمستقبل أبوظبي.

الخبرات والأفكار

واستُهِلَّ حفل التخريج بكلمة ألقاها الدكتور ياسر النقبي، المدير العام للأكاديمية الحكومية - دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، تلتها جلسة نقاشية عن الخبرات والأفكار المستفادة من البرنامج. وقال النقبي: «يعكس برنامج (المحرك) دورنا في تطوير استراتيجيات التعلُّم والتطوير لموظفي حكومة أبوظبي، للارتقاء بأداء جميع الجهات الحكومية؛ فمن خلال تعزيز قدرات القيادات الحكومية، وتفعيل دورهم الحيوي في تطوير بيئات العمل الحكومي، نُسهم بالتعاون مع جميع شركائنا في بناء حكومة المستقبل، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة لأبوظبي ويلبّي طموحاتها».

وأضاف: «صُمِّم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتنمية قدرات القيادات الحكومية، وتعزيز المرونة والتعاون، لزيادة الكفاءة في أداء العمل الحكومي، وإعداد مديرين ورؤساء أقسام قادرين على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير والتميُّز».

جلسة نقاشية

وتضمَّن الحفل جلسة نقاشية أدارتها ربا الحسن، المدير العام للشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، استضافت خلالها الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، حيث تحدَّثا عن بعضٍ من تجاربهما وآرائهما بشأن التحديات والفرص التي تعرَّضا لها خلال مسيرتهما المهنية، وقدَّما أفكاراً ونصائحَ قيِّمةً عن أساليب تطوير الذات. ويستهدف برنامج «المحرك» إشراك دفعات إضافية من المديرين ورؤساء الأقسام في حكومة أبوظبي، ليكتسبوا مهارات قيادية تواكب أولويات وأهداف الحكومة.

تمكين

تحرص دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، في إطار رسالتها الاستراتيجية، على تمكين الجيل المقبل من المواهب في القطاع الحكومي في أبوظبي.

وتسعى الدائرة، عبر تطوير برامج مبتكرة مثل برنامج «المحرك»، إلى إعداد القيادات الحكومية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ودفع عجلة النمو المستدام.