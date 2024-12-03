حاكم الفجيرة وولي عهده: أهل للثقة.. وتمنياتنا له بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطن

الفجيرة (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين. وقال سموهما: «نبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، وهو أهل لهذه الثقة، متمنيين لسموه التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الوطن والمواطن».