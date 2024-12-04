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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
4 ديسمبر 2024 08:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس فى الإمارات من الأربعاء إلى الأحد على النحو التالي:

يوم الأربعاء: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية- صحو إلى غائم جزئياً أحيانأ.

يوم الخميس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

يوم الجمعة: فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحأ على بعض المناطق الغربية - صحو إلى غائم جزنياً أحياناً.

يوم السبت:  رطب مع احتمال تشكل ضباب  أو ضباب خفيف صباحأ على بعض المناطق الداخلية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.
يوم الأحد:رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية- صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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