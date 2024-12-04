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علوم الدار

"عملية الفارس الشهم 3" في العريش تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53

"عملية الفارس الشهم 3" في العريش تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53
4 ديسمبر 2024 08:32

 احتفلت "عملية الفارس الشهم 3"، بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، في مدينة العريش، بحضور اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

واستهل الحفل بعزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات، ولجمهورية مصر العربية.. وحضر الحفل عدد من المسؤولين في العريش وأبناء المدينة.

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ورحب السيد أحمد خميس الشامسي، في كلمته، بالضيوف لمشاركتهم دولة الإمارات الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، مؤكداً أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة غالية على قلوب الجميع، نجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة البناء.

كما نظم المستشفى الإماراتي العائم احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 ، حضره الطاقم الطبي الإماراتي والإندونيسي والمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وتضمنت الاحتفالات عرض فيديو للتعريف بنشأة وإنجازات دولة الإمارات، وفعاليات ترفيهية وتراثية، وهدايا للمرضى الفلسطينيين وأبناء العريش مواليد الثاني من ديسمبر.

المصدر: وام
الإمارات
مصر
العريش
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