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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
4 ديسمبر 2024 08:38

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 8.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
الطقس
المركز الوطني للأرصاد
جبل جيس
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