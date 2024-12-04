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جهاز أبوظبي للمحاسبة يوظِّف الحلول التقنية المبتكرة لتحديث «منصة التدقيق الداخلي»

جهاز أبوظبي للمحاسبة يوظِّف الحلول التقنية المبتكرة لتحديث «منصة التدقيق الداخلي»
4 ديسمبر 2024 10:54

طوَّر جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة التدقيق الداخلي من خلال إضافة نظام تصنيف مبتكر لوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، وتطبيق تحسينات تعتمد على تقنيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز سهولة استخدام المنصة، وتحميل البيانات والملفات المطلوبة، وتوفير الأدوات المعرفية لوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة عبر مركز المعرفة في المنصة.

وتُعَدُّ منصة التدقيق الداخلي إحدى مبادرات جهاز أبوظبي للمحاسبة التي تُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة لوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، ويشمل التطوير الذي شهدته المنصة على نظام تصنيف وحدات التدقيق الداخلي الذي يُقيِّم أداء الوحدات ويصنِّفها إلى ثلاث فئات؛ الفئة الأولى وتضمُّ وحدات التدقيق الرائدة التي تتميَّز بالالتزام الكامل بمتطلبات قواعد التدقيق ومعاييره، والفئة الثانية التي تتضمَّن وحدات التدقيق التي حقَّقت الالتزام بمتطلبات قواعد التدقيق ومعاييره مع وجود قصور محدود، أمّاالفئة الثالثة فهي تتضمَّن وحدات التدقيق التي لم تحقِّق الالتزام بمتطلبات قواعد التدقيق ومعاييره.

وشمل التطوير إطلاق مركز المعرفة ضمن المنصة، لتشكِّل بوابة تفاعلية توفِّر للمدققين الداخليين مجموعة من الأدوات والوثائق المعرفية للارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، فضلاً عن لوحة تحكُّم متطوِّرة تتيح للجهاز الرقابة على أداء وحدات التدقيق الداخلي بكفاءة وفاعلية، ما يُسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي للمحاسبة
جهاز أبوظبي للمحاسبة
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