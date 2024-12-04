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اقتصاد

انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال"

انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال"
4 ديسمبر 2024 11:40

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال"، الذي يوفر منصة للشركات للتواصل والتعاون من أجل دفع المرحلة التالية من النمو والتنويع الاقتصادي، وتستمر حتى 6 ديسمبر الجاري في مركز "أدنيك" أبوظبي.

وتُقام فعاليات "أسبوع أبوظبي للأعمال" تحت شعار "إحداث الأثر، صنع الفرق" بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً و8 آلاف مشارك من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين وروّاد الأعمال لاستكشاف الفرص التي تتيحها المنظومة الاقتصادية الداعمة للأعمال في أبوظبي وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وتشهد الدورة الأولى تنظيم 10 فعاليات تخصُّصية من أبرزها "قمة أبوظبي للأعمال" التي ستُناقش مواضيع رئيسية تشمل أبرز توجُّهات الاستثمار العالمي، ومجمَّعات الأعمال، واللوائح التنظيمية للقطاع، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

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ويشهد الحدث أيضاً فعاليات أخرى مثل "منتدى المشتريات في أبوظبي وتبادل الابتكار"، و"قمة التصنيع والصناعة العالمية"، و"منتدى الشركات العائلية"، و"قمة ريادة الأعمال"، و"منتدى الشباب"، والتي توفر للمشاركين فرص الاطلاع على وجهات نظر متنوِّعة عن مواضيع رئيسية مرتبطة بقطاع الأعمال، مثل الابتكار والمشتريات وتمكين المرأة والشباب والشركات العائلية وريادة الأعمال.

ويعكس تنظيم "أسبوع أبوظبي للأعمال"، التزام أبوظبي بتوفير فرص واعدة للمشاركين من أجل استكشاف أسواق جديدة، والاطلاع على تحليلات قيمة عن أبرز توجُّهات قطاع الأعمال والتعرُّف على الاستراتيجيات التي تسهم في صياغة مستقبل أبوظبي ودعم منظومتها الاقتصادية المتسارعة النمو، وذلك بصفتها عاصمة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

المصدر: وام
الشركات الإماراتية
التنويع الاقتصادي
الإمارات
أدنيك
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