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علوم الدار

حامد بن زايد يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين

حامد بن زايد يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين
4 ديسمبر 2024 11:58

هنأ سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد: «نبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، هذه الثقة التي تترجم دور سموه الريادي، وإسهاماته الحيوية في خدمة الوطن والمواطن، وترسيخ مسيرة البناء والتنمية». 

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وأضاف سموه: «يأتي هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة حافلة من العمل والعطاء في سبيل رفعة ونهضة الوطن، حيث يعكس هذا المرسوم الثقة الكبيرة التي يحظى بها سموه، والخبرات والكفاءة العالية التي يتمتع بها، فهو قائد يجمع بين الحكمة والرؤية، والعزم والمسؤولية، وصاحب فكر متقدم، وعطاء لا محدود، وبإخلاصه المعهود، سيواصل مسيرة البناء والريادة».وتابع سموه: «واثقون في أن منطقة العين التي تتميز بإرث تاريخي وثقافي عريق، ستشهد مرحلة جديدة من التطوير والازدهار والتنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، وبما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في دولتنا، ويسهم في ترسيخ مكانة العين وجهةً سياحيةً وثقافيةً رائدةً لها مكانة خاصة متميزة على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي».
وقال سموه: «نسأل الله لسمو الشيخ هزاع بن زايد، دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة الإنجازات والنهضة الشاملة التي تشهدها منطقة العين، لتظل هذه المنطقة العريقة نموذجاً للتنمية المستدامة، تحت قيادة حكيمة تسعى لتحقيق الخير والرخاء لأبناء الوطن، وتعزيز مكانة الإمارات بين مختلف الأمم».

المصدر: وام
حامد بن زايد
الإمارات
هزاع بن زايد
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